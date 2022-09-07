﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Erzurum Köprüköy SYDV, geçici olarak 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
18 – 45 yaş arasında olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma fotokopisi
Aile nüfus kaydı
Adli sicil kaydı
Başvuru dilekçesi
İkametgah
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