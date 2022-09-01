﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak

Erzurum Köprüköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak Yaşlı evde bakım personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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