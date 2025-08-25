Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Murat Dalkılıç, şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Erzurumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Murat Dalkılıç, şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Erzurumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sevilen sanatçı Murat Dalkılıç, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Erzurumlular ünlü sanatçının, "Adı Yok", "Dut", "Çatlat", "Aşinayız" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Dalkılıç sahnede yaptığı konuşmada, "Dünyanın en kalabalık festivallerinden bir tanesi Kültür Yolu Festivali'nde yıllar sonra Erzurum'da buluşmak bizim için gerçekten çok keyifli. Birbirimizi tanısak da tanımasak da hepimiz biriz. Hepimiz bu dünyanın vazgeçilmez parçalarıyız. Herkes bizden, biz herkesteniz" diye konuştu.

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Erzurum Murat Dalkılıç ile eğlenceye doydu

Son Haberler
Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı
Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı
İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor
İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor
Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor
Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor
Filistin'in ticaret dengesi şaştı
Filistin'in ticaret dengesi şaştı
CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti
CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti