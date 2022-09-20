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Oltu'da kereste fabrikası yandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangında 50 milyon TL maddi hasar oluştu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:02
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Erzurum Oltu'da kereste fabrikası yandı

Oltu'da kereste fabrikası yandı
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İHA'nın haberine göre, dün gece saat 02.00 sularında Oltu Narman karayolu 3’ncü kilometresinde bulunan Karaca Kereste Fabrikası yanarak kül oldu.

Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karacaya ait Kereste Fabrikası nedeni belli olmayan yangından dolayı kereste fabrikası tamamen yanarken maddi zararın 50 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

Fabrikada kalan gece bekçisi tarafından haberdar edilen yangında 20 milyonluk makine ekipmanı yanarken 30 milyonluk bina ve ahşap bin tane kapı ile bir kamyon kereste yandı.

Yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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