Erzurum Palandöken'de çığ düştü

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi kuzey pistinde çığ meydana geldi.

Erzurum’un Palandöken Dağı’nda, kayak pistleri dışında bulunan Yusufun Deresi olarak bilinen mevkiide çığ düştü. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin de bir takım ziyaretler için gittiği Ardahan'ın Çıldır ilçesinden acilen bölgeye hareket ettiği aktarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nin kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye giren yabancı uyruklu 4 kayakçı çığ düşmesine sebep oldu. Kayakçılar yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bölgede ekipler, her ihtimale karşın alan taraması yapıyor.

Bu arada Ardahan'ın Çıldır ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'ne katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın bilgi verilmesi üzerine kente geri döndüğü öğrenildi.

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