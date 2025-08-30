Erzurum Valisi'nden yangınla ilgili açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi olay yerinde incelemeler yaparak açıklamada bulundu.

İtfaiye ekiplerinin büyüyen yangın karşısında desteklenmesi için Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin direktifi ile başta TOMA'lar olmak üzere çeşitli kurumlardan araçlar sevk edildi.

Vali Mustafa Çiftçi 23.54'de başlayan yangının çevrede bulunan iş yerleri ve binalara yayıldığını ifade ederek, "İlk etapta belediyemize ait araçlarla müdahale edildi. Sonrasında alevler hızla yayıldığı için kurumlarımızdan destek geldi. Yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayılmaya devam ederken, 3 binaya sardı. Yapılan çalışmalar sonucu; 2.30'da yangın kontrol altına alındı. Burada 25 tane araç müdahale ve söndürme için kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar, DHMİ'ye ait köpük sıkan araçlar, diğer belediyelere ait araçlar, TOMA'lar, Orman Müdürlüğü'ne ait söndürme araçları süratle desteğe gelmiştir. 2 buçuk saat sonra ekiplerin yoğun çalışması ile soğutma çalışmalarına geçildi. Yangının kesin çıkış sebebi itfaiye raporu ile kesinleşecektir. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Otelde bulunan müşteriler hemen tahliye edildi. Barınmadan dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza gereken destekler verilecek. Olayla ilgili ihmal ya da kusur varsa Cumhuriyet Savcılığımız gereğini yapacaktır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.