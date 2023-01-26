26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erzurum Yakutiye’de icradan satılık arsa

T.C. Erzurum 1. İcra Dairesi tarafından Erzurum Yakutiye'de arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:01
Takip Et

Erzurum Yakutiye’de icradan satılık arsa

Erzurum Yakutiye’de icradan satılık arsa
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Erzurum İl, Yakutiye İlçe, NARMANLI Mahalle/Köy, 548 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz kıymet takdiri yapıldığı zaman boş arsa vasfında olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede plansız çok katlı olmayan yapılaşmalar mevcut olup kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. Taşınmaz Hacı Cuma Dere Caddesine cepheli, Aşağı Habib efendi Camii' nin batısında yer almaktadır. Erzurum Valiliğine ve resmi kurumların genelinin yer aldığı merkezi yönetim caddesine 2 km dir. Şehir hastahanesine 7 km, Cumhuriyet caddesine 250 metre, Taş mağazalar Caddesine 200metre mesafededir. Taşınmaz şehir merkeze olarak nitelendirilen merkez bir konumdadır Şehrin tüm semtlerine toplu taşıma merkezlerine çok yakındır. Taşınmaz hakkında detaylı bilgi dosyasındadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
6
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
7
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.