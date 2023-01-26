Erzurum Yakutiye’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Erzurum İl, Yakutiye İlçe, NARMANLI Mahalle/Köy, 548 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz kıymet takdiri yapıldığı zaman boş arsa vasfında olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede plansız çok katlı olmayan yapılaşmalar mevcut olup kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. Taşınmaz Hacı Cuma Dere Caddesine cepheli, Aşağı Habib efendi Camii' nin batısında yer almaktadır. Erzurum Valiliğine ve resmi kurumların genelinin yer aldığı merkezi yönetim caddesine 2 km dir. Şehir hastahanesine 7 km, Cumhuriyet caddesine 250 metre, Taş mağazalar Caddesine 200metre mesafededir. Taşınmaz şehir merkeze olarak nitelendirilen merkez bir konumdadır Şehrin tüm semtlerine toplu taşıma merkezlerine çok yakındır. Taşınmaz hakkında detaylı bilgi dosyasındadır.

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