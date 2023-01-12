Erzurum Yakutiye’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Erzurum İl, Yakutiye İlçe, KAVAK Mahalle/Köy, GAZİLER Mevkii, 3225 Ada, 1 Parsel, -/ZEMİN/-/2 Nolu Bağımsız Bölüm Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 3225 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Zemin Kat, 2 Nolu bağımsız bölümüdür. Ana taşınmaz 437 m2 alana sahip olup bir dükkan 3 katlı, 3 daireli kargir apartman vasfındadır. taşınmaz ana taşınmaz üzerinde 10/35 hisseye sahiptir. bağımsız bölümün 1/1 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdiri yapıldığı esnada taşınmazın boş olduğu, ekonomik değeri olmayan yapı enkazı vardır. Harabe şeklinde atıl bir yapı üzerinde ekonomik değere sahip cam, çerçeve, kapı vb tüm elemanların sökülerek alındığı sadece binanın kullanılmayacak şekilde enkaz şekilde olduğu belirlenmiştir.Bu nedenle yıpranma oranı yüksektir. yapı 3. sınıfA grubu yapılar statüsündedir. 100 m2 brüt, 90 m2 net kullanım alanına sahiptir.yapı 35-40 yıllık olup, yıpranma oranı %95'dir. Doğu-Güney ve batı cephelidir. otopark yoktur. lük yapı sınıfında değildir.

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