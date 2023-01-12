12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erzurum Yakutiye’de icradan satılık daire

T.C. Erzurum 2. İcra Dairesi tarafından Erzurum Yakutiye Kavak Mahallesinde 100 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:45
Takip Et

Erzurum Yakutiye’de icradan satılık daire

Erzurum Yakutiye’de icradan satılık daire
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Erzurum İl, Yakutiye İlçe, KAVAK Mahalle/Köy, GAZİLER Mevkii, 3225 Ada, 1 Parsel, -/ZEMİN/-/2 Nolu Bağımsız Bölüm Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 3225 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Zemin Kat, 2 Nolu bağımsız bölümüdür. Ana taşınmaz 437 m2 alana sahip olup bir dükkan 3 katlı, 3 daireli kargir apartman vasfındadır. taşınmaz ana taşınmaz üzerinde 10/35 hisseye sahiptir. bağımsız bölümün 1/1 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdiri yapıldığı esnada taşınmazın boş olduğu, ekonomik değeri olmayan yapı enkazı vardır. Harabe şeklinde atıl bir yapı üzerinde ekonomik değere sahip cam, çerçeve, kapı vb tüm elemanların sökülerek alındığı sadece binanın kullanılmayacak şekilde enkaz şekilde olduğu belirlenmiştir.Bu nedenle yıpranma oranı yüksektir. yapı 3. sınıfA grubu yapılar statüsündedir. 100 m2 brüt, 90 m2 net kullanım alanına sahiptir.yapı 35-40 yıllık olup, yıpranma oranı %95'dir. Doğu-Güney ve batı cephelidir. otopark yoktur. lük yapı sınıfında değildir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
1
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
2
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.