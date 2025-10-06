Erzurum yöresel ürünleri Konya’da

Konya'da üçüncüsü düzenlenen "Erzurum Günleri'nde yöresel lezzetler vatandaşlara tek tek tanıtılıyor.

Mevlana Kültür Merkezi otoparkına kurulan festival alanında meşhur cağ kebabı başta olmak üzere Erzurum mutfağının sevilen lezzetleri, yöresel ürünler ve tatlılar ziyaretçilere sunuluyor. Erzurum'un kültürünü ve damak zevkini tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Erzurumlular Dayanışma Derneği Başkanı Muammer Yazıcı, "Bu organizasyonlardaki amacımız Erzurum kültürünü yeni gelen gençliğimize tanıtmak ve Erzurum kültürünün yaşamasını sağlamak. Ayrıca Konyalılara da Erzurum kültürünü tanıtıp Erzurumluları sevdirmek. Dostluk, kardeşlik, arkadaşlık ilişkilerinin, bağlarının kuvvetlenmesini sağlamak. Bundan dolayı böyle bir çalışmamız var. Konya'da bu üçüncüsü oluyor. Geçen yıl da yapmıştık, mayıs ayında ikincisini yaptık, üçüncüsü de bu program. 2-12 arasında 10 gün sürecek şekilde Erzurum yöresel ürünler ve kültürel açıdan tanıtımını yapıyoruz. Burada Erzurum yiyecekleri, Erzurum Oltu Taşı, Cağ Kebap'tan başlayan en önemli yiyeceğimiz olan kadayıf dolması, dünyaca meşhur İspir fasulyesi, tatlı pestil, ekşi pestil, bal, yağ, küflü peynir, peynir çeşitleri, yayık yağı, yayık ayranı gibi ürünlerimizi buraya getirdiler Erzurum'dan arkadaşlarımız sağ olsun. Onları burada Konyalılara tattırmaya çalışıyoruz" dedi.

Festivalde bulunan esnaf Konya'da bulunan tüm vatandaşları lezzetleri tatmaları için alana davet ederek yoğun ilgileri için vatandaşlara teşekkür etti. Lezzetleri tatmaya gelen vatandaşlar ise, farklı lezzetlerden memnun olduklarını söyledi.