Erzurum'da 12 milyon liralık vurgun

Kaynak: AA / İHA
Erzurum'da 12 milyon liralık vurgun

Erzurum’da sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satarak 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 7 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satışı ilanı yaparak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi tespit etti.

Ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıklarını belirleyen ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı yakaladı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirledi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanması için işlem başlatıldı.

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