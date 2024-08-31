Erzurum'da 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı güvenlik güçlerine teslim oldu

Kaynak: AA
Erzurum'da 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı güvenlik güçlerine teslim oldu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde trajik bir olay yaşandı.

Güvenlik görevlisi E.K. (31), ilçenin kırsal alanında babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce E.K., av tüfeğiyle babası ve F.K.'yi vurarak hayatlarını kaybetmelerine neden oldu.

Olay sonrası E.K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi ve güvenlik güçlerine teslim oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, R.K. ve F.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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