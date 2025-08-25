Erzurum’da artan yangınlar endişelendiriyor

Erzurum’da artan yangınlar endişelendiriyor

Erzurum'da son günlerde artan yangınlar korkutmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahaleleri yangınların çevreye sıçramadan söndürülmesine sebep oluyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Büyük Tüy Mahallesinde çıkan konteyner yangını Pasinler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Palandöken İlçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde mahalle konağı ve taziye evi çatı yangını merkez itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucu büyümeden söndürüldü. Bu arada Aşkale ilçesi Topal Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen ev ve çatı yangını Aşkale itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

