Erzurum'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi 2 kardeş kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi 2 kardeş kurtardı

Erzurum'da yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi, yoldan geçen 2 kardeşin kurtardığı bildirildi.

Erzurum Kalesi civarında sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Elif ve Ömer Özhancı kardeşler, yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark etti.

Durumu fark eden Özhancı kardeşler, kedinin yanına gidip kutuyu çekip çıkardı. Kurtulan kedi, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı.

Elif Özhancı, "Kardeşimle fark etmeseydik kedi belki havasızlıktan, belki de soğuk hava nedeniyle donarak ölebilirdi. Kedinin bir hayli yorgun düştüğünü anlayınca vakit kaybetmeden müdahalede bulunduk. Kutunun kenarlarının çıkarırken kediye zarar vermemesi için elimizden geldiğince dikkatli davrandık. Sevimli kediyi kurtarmayı başardık" dedi.

Erzurum'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi 2 kardeş kurtardı

Erzurum'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi 2 kardeş kurtardı

Erzurum'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi 2 kardeş kurtardı

Erzurum'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi 2 kardeş kurtardı

Erzurum'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi 2 kardeş kurtardı

Erzurum'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi 2 kardeş kurtardı

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