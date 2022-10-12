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  • 20 yaşındaki Dilara'nın sır ölümüne ilişkin yeni gelişme: 20’yi aşkın suç kaydı olan 1 kişi tutuklandı

20 yaşındaki Dilara'nın sır ölümüne ilişkin yeni gelişme: 20’yi aşkın suç kaydı olan 1 kişi tutuklandı

Erzurum’da 12 katlı bir inşaatın önünde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Dilara Köç’ün ailesi olayın intihar değil, cinayet olduğunu söyledi. Dilara Köç’ün amcası Sadrettin Köç, “Dilara’nın ölümü de Şule Çet’in ölümünün başlangıçta örtbas edildiği gibi edilebilir, takip edilsin ve örtbas edilmesin” ifaderini kullandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:47
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Erzurum’da bir inşaatın önünde cansız bedeni bulunmuştu. Dilara'nın sır ölümüne ilişkin flaş gelişme: 20’yi aşkın suç kaydı olan 1 kişi tutuklandı

20 yaşındaki Dilara'nın sır ölümüne ilişkin yeni gelişme: 20’yi aşkın suç kaydı olan 1 kişi tutuklandı
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Erzurum’da 20 yaşındaki Dilara Köç, 8 Ekim’de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra işten ayrıldı. Ertesi gün arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Dilara’nın geri dönmemesi üzerine endişelendi. Ailenin ısrarlı aramaları sonrası Dilara’nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, “Dilara, telefonunu evde bırakarak markete gitti” dedi. Ardından yeniden aradıklarında telefonu kapalı olan kızlarına ulaşamayan aile kayıp başvurusunda bulundu.

20’Yİ AŞKIN SUÇ KAYDI OLAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI, MÜDÜR SERBEST KALDI

Arama çalışmaları sonucu Dilara’nın cansız bedeni, Palandöken ilçesindeki 12 katlı bir inşaatın önünde bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken aile, kızlarının öldürüldüğünü söyledi.

Gazete Karınca'dan Esra Tokat'ın haberine göre; Dilara’nın ölü bulunmasının ardından ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 kişiden Çağla Fatmanur Eğilmez çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Ş.C., B.Ö. ve müdür A.K. de adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklanan Eğilmez’in 20 suç kaydı olduğu tespit edildi.

‘Sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum Dilara’nın dosyasını takip etsinler’

Gazete Karınca’ya konuşan Dilara Köç’ün amcası Sadrettin Köç, “Dilara’nın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Öldürülmediyse bile Dilara kesinlikle intihara sürüklendi. Suçlular hak ettiği cezayı alana kadar mücadele edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarına da sesleniyorum Dilara’nın dosyasını takip etsinler, Dilara’nın ölümü de Şule Çet’in ölümünün başlangıçta örtbas edildiği gibi edilebilir, takip edilsin ve örtbas edilmesin” çağrısında bulundu.

‘ÖLDÜRÜLMEDİYSE BİLE ONU İNTİHARA SÜRÜKLEYEN KİŞİLER VE OLAYLAR ORTAYA ÇIKMALI’

“Aile olarak çok kötü bir haldeyiz. Evimiz alev yerine döndü” diyen Sadrettin Köç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir amca olarak yeğenimin ölümü aydınlanana kadar takipçisi olacağım. Sivil toplum kuruluşları ile sesimizi duyurmak istiyoruz, yardım bekliyoruz yoksa örtbas edilmesinden korkuyoruz. 20 yaşındaki gencecik biri kendi kendine yaşamına son veremez. Öldürülmediyse bile onu intihara sürükleyen kişiler ve olaylar ortaya çıkmalı. Bu olay sadece bizim ailemizle ilgili değil bu olay tüm toplumu ilgilendiriyor. (AA)

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