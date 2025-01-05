Erzurum'da bitkin halde bulundu: Yediuyur'u şırınga ile bebek gibi beslediler

Erzurum'da bitkin halde bulunan yediuyur yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Yediuyur yavrusunun sağlığına kavuşması için DKMP veteriner hekimi Selçuk Albayrak, şırınga ile yavruyu sütle besledi.

Yavrunun sağlığına kavuşup erişkin döneme gelmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Yediuyur, Türkiye'nin ormanlık ve dağlık alanlarında, özellikle ağaç kovuklarında ve doğal korunaklı alanlarda yaşamayı tercih eder. Yüksek rakımlı, ormanlık ve doğal yaşam alanlarına sahip bölgeler, yediuyurun yaşam alanlarını oluşturur. Kışın soğuk iklimlerden korunmak amacıyla hibernasyona giren bu hayvan, yazın ise aktif olarak beslenir.

Yediuyurlar, Türkiye'de en çok Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yaygın olarak bulunurlar. Bunun dışında Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde de bazı yerlerde yaşamaktadırlar. Türkiye'de yediuyurların tercih ettiği bölgeler, genellikle ormanlık alanlar ve dağlık alanlardır.

YEDİUYUR HAYVANI NEDİR?

Yediuyur, Gliridae familyasında yer alan, kemiriciler sınıfına ait bir hayvan türüdür. Genellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da bulunan yediuyurlar, özellikle ağaç kovuklarında ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Yediuyur, gece aktif olan ve yuvarlak vücut yapısına sahip, küçük bir memelidir.

YEDİUYUR NEREDE YAŞAR?

Yediuyurlar, ormanlık alanlar, çalılık bölgeler, bahçeler ve ağaçlıklı alanlarda yaşamayı tercih ederler. Özellikle ağaç kovukları, duvar aralıkları, terkedilmiş binalar ve kaya yığınları gibi korunaklı yerlerde yuvalarını yaparlar. Yediuyurlar, Avrupa'nın büyük kısmı, Asya'nın batısı ve Kuzey Afrika'nın bazı bölgelerinde yaygın olarak bulunurlar. Türkiye'de de özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde yaygın olarak görülürler.

YEDİUYUR HAYVANININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fiziksel Özellikler:

- Yediuyur, küçük bir hayvandır ve genellikle 15-25 cm uzunluğunda olur.

- Kuyruğu, vücudunun neredeyse yarısı kadar uzun olup tüylüdür.

- Vücutları yuvarlak, kısa bacaklı ve kalındır. Yumuşak tüyleri vardır.

- Yediuyurlar, başları yuvarlak, büyük gözleri ve kulakları olan memelilerdir.

Gececil Olmaları:

- Yediuyurlar gece aktif olan hayvanlardır. Gündüzleri genellikle yuvalarında dinlenirler.

Gece avlanmaya çıkarlar ve yiyeceklerini toplamak için oldukça hareketlidirler.

Beslenme:

- Yediuyurlar genellikle meyveler, tohumlar, fındıklar ve böceklerle beslenirler.

- Ayrıca ağaç kabukları ve bazı bitkilerin yaprakları da diyetlerinin bir parçası olabilir.

- Yediuyur, yiyeceklerini genellikle kış için depolar. Bu, hayvanın hayatta kalabilmesi için önemlidir, çünkü kışın yiyecek bulmak zorlaşır.

Hibernasyon (Kış Uykusu):

- Yediuyurlar, kışın soğuk hava koşullarından korunmak amacıyla hibernasyona girerler.

- Kış uykusuna yatmadan önce vücutlarında büyük miktarda yağ depolarlar ve uzun süre uyurlar.

Üreme:

- Yediuyurlar, yılın belirli dönemlerinde çiftleşirler ve her yıl bir veya iki kez yavrularlar.

- Dişi yediuyur, genellikle 3-5 yavru doğurur ve onları yuvalarında korur.

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Savunma ve Tehditler:

- Yediuyurlar, genellikle savunmasız hayvanlardır. Yırtıcı kuşlar, kediler ve bazı küçük memeliler onlara tehdit oluşturur.

- İnsanlar, yediuyurları korumak için çeşitli koruma önlemleri almışlardır, çünkü orman tahribatı ve habitat kaybı bu hayvanların yaşam alanlarını tehdit etmektedir.

Yediuyurlar, ekosistemlerinde önemli bir yer tutan, gececi, küçük memelilerdir. Onların varlığı, orman ekosistemlerinin dengesi için önemlidir çünkü tohumları ve meyveleri yiyerek bitki örtüsünün yayılmasına yardımcı olurlar.