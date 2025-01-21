Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı’nda buzla kaplanan havuzda paten yapan gençler, kışın keyfini doyasıya çıkarıyor.
Yaz aylarında piknikçilerin ilgisini çeken bu mekan, kış mevsiminde paten tutkunlarına açık hava keyfi sunuyor.
Yüzeyi yaklaşık 35 santimetre buzla kaplanan havuz, paten yapmak isteyenlere farklı deneyimler sağlıyor.
Antrenör Yusuf Delibaş, patenle kaymayı bilenlere geniş alanda kayma fırsatı sunduklarını, öğrenmek isteyenlere ise ders verdiklerini belirtti.
Delibaş, "Kış aylarında açık havada paten yapmanın keyfi bir başka. Çalışmalarımız ve eğitimlerimiz devam ediyor. Paten tutkunlarını buraya bekliyoruz" diye konuştu.
Ayrıca, buz tutan havuzda paten yapanların yanı sıra buz hokeyi antrenmanı yapan sporcular da dikkat çekiyor.