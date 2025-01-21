Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi

Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi
Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum'da buzla kaplanan Olimpiyat Parkı havuzunda paten tutkunları kışın keyfini çıkarıyor. Hem paten yapmak isteyenlere dersler veriliyor, hem de buz hokeyi antrenmanları yapılıyor.

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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 1

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı’nda buzla kaplanan havuzda paten yapan gençler, kışın keyfini doyasıya çıkarıyor.

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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 2

Yaz aylarında piknikçilerin ilgisini çeken bu mekan, kış mevsiminde paten tutkunlarına açık hava keyfi sunuyor.

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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 3

Yüzeyi yaklaşık 35 santimetre buzla kaplanan havuz, paten yapmak isteyenlere farklı deneyimler sağlıyor.

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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 4

Antrenör Yusuf Delibaş, patenle kaymayı bilenlere geniş alanda kayma fırsatı sunduklarını, öğrenmek isteyenlere ise ders verdiklerini belirtti.

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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 5

Delibaş, "Kış aylarında açık havada paten yapmanın keyfi bir başka. Çalışmalarımız ve eğitimlerimiz devam ediyor. Paten tutkunlarını buraya bekliyoruz" diye konuştu.

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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 6

Ayrıca, buz tutan havuzda paten yapanların yanı sıra buz hokeyi antrenmanı yapan sporcular da dikkat çekiyor.

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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 7
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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 8
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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 9
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Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi 10
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