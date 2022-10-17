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20 yaşındaki Dilara Köç'ün sır ölümünde çarpıcı iddia: Müdürü şantaj yaparak cinsel ilişkiye zorlamış

Erzurum'da bir inşaatta cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki Dilara Köç'ün ölümünü araştıran gazeteci Orhan Bakırcı, genç kadının müdürü Ali K. tarafından özel fotoğrafları ile tehdit edilerek cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 15:03
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Erzurum'da cansız bedeni inşaatta bulunmuştu. 20 yaşındaki Dilara'nın sır ölümünde çarpıcı iddia

20 yaşındaki Dilara Köç'ün sır ölümünde çarpıcı iddia: Müdürü şantaj yaparak cinsel ilişkiye zorlamış
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Erzurum'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki Dilara Köç'ün cansız bedeni 10 Ekim Pazartesi sabahı Palandöken ilçesindeki Polis Okulu'nun karşısındaki 12 katlı inşaatın önünde bulundu.

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla bağlantısı olabileceği Çağla Fatmanur Eğilmez, Şeymanur C. ve Bedirhan Ö.'yü gözaltına aldı. Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü Ali K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından yakalandı.

Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara Köç, 6 aydır bir kafede çalışıyordu. Basına yansıyan haberlerde; Müdürü Ali K. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Cumartesi günü işten ayrıldı. Dilaranın, Ali K.'nın eşine fotoğraf atarak, ''Eşinin sevgilisi var'' şeklinde mesaj gönderdiği ve bunun üzerine Ali K'nın sevgilisi olan Çağla Eğilmez ile aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine Çağla Eğilmez'in de Dilara Köç'e elinde Dilara'ya ait özel görüntüler olduğunu ve bunları ailesine söylemekle tehdit ederek şantaj yaptığı iddia edildi.

Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı soruşturmada olayla ilgili olduğu iddia edilen Çağla Fatmanur Eğilmez, Şeymanur C., Bedirhan Ö. ve Ali K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 kişiden Çağla Fatmanur Eğilmez, 'Şantaj yoluyla intihara yönlendirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Şeymanur C., Bedirhan Ö. ve Ali K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"MÜDÜRÜ TARAFINDAN ÖZEL FOTOĞRAFLARI KULLANILARAK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDI"

Yaşananlar üzerine Dilara Köç'ün şüpheli ölümünü araştıran gazeteci Orhan Bakırcı çarpıcı bir iddiada bulundu. Bakırcı, Dilara Köç'ün müdürü Ali K. tarafından özel fotoğrafları kullanılarak cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi.

Bakırcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1) Malumunuz Erzurum'da intihara sürüklenen Dilara Köç olayı vardı. Medyadan takip edenler bilgi kirliliği yüzünden olayı anlamakta zorluk çekmiştir. Bu kirlilik bilinçli mi değil mi orası da ayrı muamma. Şimdi topladığım bilgileri sizinle paylaşacağım. +++

2) Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve suç dosyası oldukça kabarık Ç.F.E isimli kadın tutuklandı. Bu kadın işyeri sorumlusu A.K'nın sevgilisi. İşyeri sorumlusu dahil diğer üç kişi serbest bırakıldı. Basında geçen ifadelere ekleme yapma gereği duydum. ++

3) Aldığım bilgilere göre; bu işyeri yetkilisi şahıs, Dilara Köç'ün kendisiyle birlikte olmasını istemiş ve aksi takdirde, elinde olan uygunsuz fotoğrafları ailesine göndereceğini söylemiş. Tutuklanan kadının böyle bir şey yapması akla mantığa aykırı. ++

4) Tutuklu kadın tehdit etmiştir ama ailesine ve Dilara'nın kendisine zarar vereceğini söyleyerek. Burada sorgulanması gereken bir diğer hususta, olduğu iddia edilen görüntüler bu şahıslara nasıl ulaştı? ++

5) Dilara'nın gönül ilişkisi yaşadığı şahıs kimdi? İşyeri sorumlusu olan şahıs Dilara'ya birlikte olmak için şantaj yapıp intiharına sebebiyet vermiş midir? Bunlara ulaştığımızda olayın gerçek failleri olan kişi veya kişiler, ellerini kollarını sallayarak gezemeyecek+

6) Dilara Köç'ün yakınları ile sürekli irtibattayım. Onlar bile olayı detaylı olarak bilmiyorlar. Savcılarımızın ve emniyet birimlerinin olayı çözeceğine olan inancım tamdır. Ve bu minvalde ilerleyip faillere gereken cezanın verilmesi için çalıştıklarını da biliyorum. +

7) Bu olay çözülene kadar her detayı araştırıp burada sizi bilgilendireceğimden emin olabilirsiniz. Bilgi kirliliği olmadan, devlet kurumlarına olayın çözümü için yardımcı olmak ve gazeteciliğimizin gereğini yapmaktan başka kastımız yoktur...

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