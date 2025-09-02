Erzurum'da çevre yolunda erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda yaşlı erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum çevreyolu üzerinde su birikintisi üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri suda cesedin yerini tespit etti. Yapılan incelemede, 90 yaşlarında bir erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, bölgede detaylı çalışma yaptı. Kimliği belirlenemeyen şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

