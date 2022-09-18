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CHP'ye 750 yeni üye

CHP’nin Doğu Masası turu tamamlandı. Erzurum'da 750 kişi CHP'ye üye oldu. 

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 17:02
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Erzurum'da CHP'ye 750 yeni üye

CHP'ye 750 yeni üye
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CHP’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde teşkilatlarını güçlendirmek, oy oranını arttırmak amacıyla başlattığı Doğu Masası'nın 4 günlük ikinci turu Erzurum'da yapılan üye katılım töreni ile tamamlandı.

Bir otelin toplantı salonunda yapılan törende ilk söz alan il başkanı Suat Dülger oldu. Dülger son iki yılda CHP'nin bölgede yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti, "Oy arttırmayacağız, oy patlaması yaşayacağız" iddiasında bulundu.

İl başkanının ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bölgenin en gelişmiş kenti olan Erzurum'da ekonomik sorunlar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle artan göçe dikkat çekti, "Erzurum'un gelişmesi için Cumhur ittifakının kulağını çekmek gerekiyor demek ki" dedi.

Hayvancılık yapılan kente Balıkesir'den et geldiğini anlatan Salıcı, "Erzurum'u yeniden görkemli günlere getirmek" için CHP'ye oy vermeye davet etti.

Son 45 günde Erzurum'a 3 heyet geldiğini bundan sonra da gelmeye devam edeceğini anlatan Salıcı, "Bu düzen değişecek. Bu düzen böyle devam edemez. Bu düzenin değişmesi için sizin sandıkta bu işe müdahale etmeniz gerekiyor. Tayyip Bey çok çalıştı, 20 yıl ülkeyi yönetti ama artık emeklilik vakti geldi. Tayyip Bey'i emekli edeceğiz. Sizlerin de rızası olursa Erzurum'daki AK Partili milletvekillerini de emekli edeceğiz" dedi.

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