Aziziye Belediyesi’nin ev sahipliğinde Erzurum Cirit Sahası’nda binlerce yıllık Türk geleneği canlanıyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu’nun Atlı Cirit 2025 Yarı Final Müsabakaları’nın Mavi Grup maçları, (yarın) 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Erzurum Aziziye Şengel, Uşak Geleneksel, Can Erzincan ve Erzurum Ayyıldız Atlı Spor Kulüpleri, her gün saat 10:00’da ikişer karşılaşmayla mücadele edecek. Federasyon yetkilileri, etkinlikte 5 bin izleyici beklediklerini, atlı gösteriler ve kültürel stantlarla renkleneceğini belirtti.