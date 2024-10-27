Erzurum’da çölyak farkındalığı etkinliği!

Erzurum Çölyak Yaşam Derneği'nce Olimpiyat Park'ta Gülümseyen Kafe'de organize edilen programda çölyaklılar tatlı ve makarna keyfi yaşadılar.

Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Atike Buliç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak hazırladıkları programda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Şehrimizde ve ülkemizde çölyak hastalığı oldukça yaygın ve biz de bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çölyaklılar ile ilgili daha fazla neler yapılabilir çaba gösteriyoruz. Hastalarımız ürünlere daha rahat ulaşabilmeleri konusunda bir çalışma ortaya koyulmasını istiyoruz. İnşallah farkındalık anlamında kısa zamanda bir kafe oluşturmak amacındayız" ifadelerini kullandı.