Erzurum'da çölyak hastalarına glutensiz aşure ikramı

Kaynak: İHA
Erzurum'da çölyak hastalarına glutensiz aşure ikramı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında Çölyak hastası aileleri ve çocukları için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında Çölyak hastası aileleri ve çocukları için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, Yeşilay ve Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen "Çölyak Farkındalık Etkinliği"nde, ailelere glutensiz aşure ikramında bulundu. Çocuklar; oyunlar, etkinlikler ve keyifli anlarla unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz da katılarak ailelerle yakından ilgilendi.

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