Erzurum'da deprem

Kaynak: İHA
Erzurum'da deprem

Erzurum’da 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Erzurum’da 3,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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AFAD, Erzurum’un Aziziye ilçesinde saat 19:58’de 3,0 büyüklüğünde, yerin 6,9 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin3,1 büyüklüğünde, Atlıkonak- Aziziye mevkiindeki meydana geldiğini, 4,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.

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