Erzurum'da deprem! Çevre illerden de hissedildi (8 Ocak 2025)

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Erzurum'da deprem! Çevre illerden de hissedildi (8 Ocak 2025)

AFAD Erzurum'da 4.5 büyüklüğünden bir deprem kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'da saat 04.30'da bir deprem kaydetti. AFAD 4.5 büyüklüğündeki depremin merkezini Pasinler ilçesi olarak belirlerdi. Erzurum Pasinler'de saat 04.30'da meydana gelen depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

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