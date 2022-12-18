Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Erzurum'un Aşkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 11.57'de meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Erzurum'un Aşkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 11.57'de meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtildi.
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