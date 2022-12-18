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Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'tan aktarılan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.21 km derinliğinde olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:50
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Erzurum'da deprem oldu

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Erzurum'un Aşkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 11.57'de meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtildi.


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