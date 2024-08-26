Erzurum'da doğan bebeğe Ebu Ubeyde adı verildi. Bir bu eksikti. Dadaş titre ve kendine dön

Erzurum'da yeni doğan bir bebek, aile tarafından Ebu Ubeyde ismiyle dünyaya merhaba dedi. Ancak bu isim seçimi, şehirde farklı tepkilere neden oldu. Bazı vatandaşlar, bu ismin Erzurum'un kültürel kimliğiyle örtüşmediğini savunarak sosyal medyada eleştirilerini dile getirdi.

"Bir bu eksikti" yorumlarıyla başlayan tartışmalar, şehrin geleneksel değerlerine vurgu yapan paylaşımlar ile devam etti.

"Dadaş titre ve kendine dön" gibi ifadelerle Erzurum'un köklü geçmişine ve değerlerine sahip çıkılması gerektiği vurgulandı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olay, paylaşım rekorları kırdı.

2023'TE EN ÇOK KULLANILAN İSİM OLMUŞTU

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. 2024 yılına girerken, geride bıraktığımız yıl boyunca dünya genelinde yankı uyandıran isimlerden biri de Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde oldu.

Gazze'de İsrail ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Ebu Ubeyde, 2023 yılında en çok konuşulan isimler arasında yer alırken Ebu Ubeyde'nin ismi orada bebeklere en çok kullanılan isim oldu.