Erzurum'da "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı" kuruluyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı" kurulması için tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı"nın önemli olduğunu belirtti.

Çalıştayla bu noktada önemli bir tarihi adım attıklarını vurgulayan Sekmen, "Kurumlarımızın işbirliğinde inşallah Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığımızı kuracağız. Şanlı tarihimizde 93 Harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde düşmana geçit vermeyen Doğu Cephesi, Türk'ün verdiği amansız mücadeleyi tarihe altın harflerle yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

Doğu Cephesi'nin önemine dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Tarihin derin izlerini taşıyan Doğu Cephesi'nin sınırları belirlendikten sonra bölgenin turizme kazandırılması noktasında kurulacak olan Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı ile sürdürülebilir bir turizm planlamasını hayata geçireceğiz. Doğu Cephesi'nin bir bütün olarak korunması, anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Tarihi Alan Başkanlığı gibi kurumsal bir yapı için büyük bir ihtiyaç bulunuyor. Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığıyla bu coğrafyada tabyalar, şehitlikler, komuta merkezleri, savaş alanları ve stratejik güzergahlar sistemli bir şekilde tespit edilecek, restore edilecek ve bilimsel yöntemlerle korunacaktır. Belediye olarak bu konuda tüm sorumluluğu üstlenmeye ve sürece aktif katkı sunmaya hazırız. Kurulacak bu yapı sayesinde Erzurum sadece bir tarih şehri olarak değil, aynı zamanda bir tarih turizmi ve kültürel hafıza merkezi olarak da anılacaktır."

Projeyle Erzurum'un kalkınmasında kültür ve tarih turizminin lokomotif güçlerden biri haline geleceğini belirten Sekmen, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu süreçte, tarihimize daha güçlü sarılmak ve onu geleceğe aktarmak artık bir tercih değil, zarurettir. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin bu konudaki vizyoner yaklaşımı sadece geçmişe saygının değil, geleceğe güvenle yürüyen bir Erzurum’un da tarihi hassasiyetini temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.