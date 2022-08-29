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Domuzların saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Erzurum'da domuzların saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. 12 yaşındaki çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:59
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Erzurum'da domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Domuzların saldırdığı çocuk ağır yaralandı
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Erzurum’un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Horasan’a bağlı Küçük Konak (Menevrüt) Mahallesinde yaşayan Efecan Taş (12) domuzların saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. 

Köyün alt kısmında meydana gelen olayın ardından mahalle sakinlerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk buradaki doktorların müdahalesinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi.

(Kaynak: İHA)

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