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Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Erzurum’da, İran’dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:32
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Erzurum’da durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Erzurum’da yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadele çerçevesinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran’dan ülkemize giriş yapan yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj kısmında bulunan iki ayrı valiz içerisinde kırmızı reçete ile satışa tabi toplamda 4129 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap) ele geçirildi. Otobüste bulunan Kobra B. , Abbas S. ve Shaıgan S. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Abbas S. isimli şahıs serbest bırakılırken Kobra B. ve Shaıgan S. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


(Kaynak: İHA)

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