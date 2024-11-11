Erzurum'da Ekim'de 146 trafik kazası: Can kaybı arttı

Erzurum'da, Ekim ayı boyunca polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazaları büyük bir endişe kaynağı oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu ay içerisinde 146 ölümlü veya yaralamalı kaza kayıtlara geçti. Özellikle, kazaların çoğunun maddi hasarla sonuçlandığı gözlemlenirken, Ekim ayında 240 adet maddi hasarlı kaza da yaşandı. Bu durum, sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

2024 yılının ilk 10 ayındaki trafik istatistiklerine bakıldığında ise, Erzurum'daki kazaların sayısında dikkate değer bir artış gözlemleniyor. Ekim ayı da dahil olmak üzere, yılın 10 aylık döneminde toplamda bin 371 ölümlü veya yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 27 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 396 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, tarafların kendi aralarında anlaşarak tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı kazalar ise bu istatistiklere dahil edilmedi.

Kazaların artış sebebi olarak, sürücülerin trafik kurallarına uymama oranının yükselmesi ve dikkat eksikliği gibi etkenler öne çıkıyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenliği için trafik kurallarına harfiyen uyması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uzmanlar kaza sayısının azalması için sürücülerin daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını tavsiye ediyor.

Trafik güvenliği konusunda yapılan çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, halkın bilinçlendirilmesi ve eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu noktada, yerel yönetimlerin de trafik güvenliğine yönelik projeler geliştirmesi büyük önem taşıyor.