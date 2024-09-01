Erzurum'da evlat dehşeti! Takip edip ikisine de kurşun yağdırdı

Kaynak: DHA
Erzurum'da evlat dehşeti! Takip edip ikisine de kurşun yağdırdı

Erzurum'da Pasinler ilçesinde Emrah Karslı, babası Rayet Karslı (55) ile birlikte yaşadığı Fatma K.'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 civarlarında Pasinler ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan artezyen kuyusunun bulunduğu ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Fatma K. ile birlikte yaşayan babasını birkaç kez uyaran ve annesine sahip çıkmasını isteyen Emrah Karslı, evden çıkan Rayet Karslı’yı takip etti. Karslı, babası ile Fatma K.’nın bulunduğu ağaçlık alana gitti. Emrah Karslı, tabancasını çıkararak ikiliye ateş etti. Fatma K. olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 çocuk babası Rayet Karslı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

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Evli ve 2 çocuk babası Emrah Karslı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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