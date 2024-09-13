Erzurum'da feci kaza: ATV aracını 30 metre sürükledi

Erzurum'un Oltu ilçesi Organize Çevre Yolu Kavşağı'nda gerçekleşen trafik kazasında, 74 yaşındaki ATV sürücüsü S.D hayatını kaybetti.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Oltu Çevre Yolu'ndan Ardahan istikametine seyir eden A.Ç. yönetimindeki kapalı kasa ticari minibüs, aynı yönde ilerleyen S.D'nin kontrolündeki ATV aracına çarptı. Kavşakta ani bir dönüş yapan ATV aracına sağ yandan çarpan minibüs, çarpmanın etkisiyle ATV aracını yaklaşık 30 metre sürükledi.
Kazada ATV sürücüsü S.D olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan ilk müdahalenin ardından S.D'nin cesedi ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Kazanın sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor. ss