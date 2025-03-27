Erzurum'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yolcu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yolcu hayatını kaybetti

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir sürücü kullandığı otomobil karşı yönden gelen bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan yolcu bulunan Ömer Yılkan, hayatını kaybederken iki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Horasan ilçesinde meydana geldi. Eleşkirt'ten Horasan istikametine gitmekte olan Yunus Özden yönetimindeki 28 ABR 177 plakalı otomobil ile Horasan'dan Eleşkirt yönünde ilerleyen Adem Yılkan yönetimindeki 04 ABA 827 plakalı otomobil, D100 yolunun 30'uncu kilometresindeki Aktaş köyü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yolcu hayatını kaybetti

Kazada 04 ABA 827 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Yılkan (59) hayatını kaybederken, sürücü Adem Yılkan ile aynı araçtaki yolcu Hatun Yılkan (62) ile 28 ABR 177 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Özden ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki hastanelere sevk edilirken, yaşamını yitiren Ömer Yılkan'ın cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yolcu hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yolcu hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yolcu hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yolcu hayatını kaybetti

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