Erzurum’da feci kaza! Tünel çıkışı kayalıklara çarptı

Kaynak: İHA

Kar yağışı sonrası kayganlaşan yol, yurt genelinde trafik kazalarını da peşinden getirdi. Erzurum’un İspir ilçesi, İspir-Yusufeli karayolu Güllübağı Tüneli çıkışında bir kamyon sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kayalıklara çarptı.

Edinilen bilgiye göre, İspir-Yusufeli karayolu Güllübağı Tüneli çıkışında kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kayalıklara çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, sürücülerin bölgeden geçişlerinde dikkatli olmaları istendi.

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Geçtiğimiz yıllarda Güllübağı Tüneli çıkışında aynı bölgede ölümlü trafik kazası yaşandığını ifade eden vatandaşlar, ışıklandırmanın bulunmadığı tünelde hız yapan sürücülerin tünel çıkışında oluşan gizli buzlanmayı fark edemeyerek kazalara neden olduğunu belirtti. Yetkililerden tünel içerisindeki ışıkların bir an önce yapılmasını isteyen sürücüler, kar yağışı sonrası bölgede bu tür kazaların sürekli yaşandığına dikkat çekti.

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