Erzurum'da feci ölüm! Oğlu ile çiriş toplamaya gitmişti... Kayalıklardan düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da feci ölüm! Oğlu ile çiriş toplamaya gitmişti... Kayalıklardan düştü

Erzurum'un Tekman ilçesinde Çiriş toplarken kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesi Çevlik bölgesinde oğlu ile birlikte çiriş toplayan Erol Demirağ kayalık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay yerinde bulunan oğlunun durumu 112'ye haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler şahsı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammed Binici Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Erol Demirağ'ın cenazesinin bugün Işıklar mahallesi mezarlığında toprağa defnedileceği öğrenildi.

Erzurum'da feci ölüm! Oğlu ile çiriş toplamaya gitmişti... Kayalıklardan düştü

Erzurum'da feci ölüm! Oğlu ile çiriş toplamaya gitmişti... Kayalıklardan düştü

Erzurum'da feci ölüm! Oğlu ile çiriş toplamaya gitmişti... Kayalıklardan düştü

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