Erzurum’da FETÖ operasyon

Kaynak: İHA
Erzurum’da FETÖ operasyon

Erzurum’da polis hakkında arama kararı olan FETÖ mensubu bir şahsı yakaladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, " İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 16.07.2025 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T(Özel Sektör - Öğretmen) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde 17.07.2025 cezaevine teslim edilmiştir.

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Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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