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Erzurum’da Gazi Turgut Aslan Operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

FETÖ yapılanmasına yönelik ülke genelinde 59 ilde düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Erzurum’da gözaltına alınan 13 kişiden 7’si tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 19:02
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Erzurum’da Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı tutuklandı

Erzurum’da Gazi Turgut Aslan Operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve TEM Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Erzurum KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında 18 Ekim'de gözaltına alınan Zafer B., Nesime K., Murat K., Ufuk G., Abdullah K., Emirullah S., Necati I. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan Yavuz T., Talet A., Esranur K., Aysel Y. Ş., Semiha G., Elif B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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