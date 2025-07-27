Erzurum'da gerçeği aratmayan tatbikat!

Yangın tatbikatı belediyenin hizmet binasında yapıldı ve bir çok unsur tatbikata katıldı. Tatbikattaki bazı sahneler ise gerçeği aratmadı.

TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediye binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Acil durumlara karşı hazırlık seviyemizi artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz tatbikatta, senaryo gereği yaşanan tüm gelişmelere ekiplerimiz anında ve başarıyla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi süreçleri ise birebir uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Bu tür eğitim ve tatbikatlarla hedefimiz; olası bir acil durumda personelimizin bilinçli, hızlı ve soğukkanlı şekilde hareket edebilmesini sağlamaktır. Önce tedbir, sonra müdahale; biz daima hazırız" ifadelerini kullandı.