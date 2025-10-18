Erzurum Valiliğince konuşa ilişkin olarak yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 211 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda 7 adet numune alınırken, bu süreçte tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattına gelen 15 başvurunun değerlendirildiği belirtildi.