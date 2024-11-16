Erzurum’da gıda satışı yapan işyerleri denetlendi

Erzurum Valiliği'nin açıklamasına göre, son bir hafta içerisinde toplamda 561 işyeri denetlendi ve denetimler sonucunda bazı olumsuzluklar tespit edildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin titizlikle yürütüldüğü ve bu süreçte yem ve gıda üretimi yapan işletmelerin hijyen koşulları, üretim standartları ve ürün kalitesi gibi çeşitli kriterler açısından incelendiği belirtildi. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 2 idari yaptırım kararı alındı.

Ayrıca, analize dayalı yapılan çalışmalarda toplam 17 adet numune alındığı ifade edildi. Bu numunelerin laboratuvarlarda titizlikle incelendiği ve sonuçlara göre gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Aynı süreçte tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattına gelen 9 başvuru değerlendirildi ve vatandaşların gıda güvenliği konusundaki şikayet ve talepleri incelendi.

Erzurum Valiliği, vatandaşların güvenli gıda tüketimi sağlamaları için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve tespit edilen olumsuzluklara karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.