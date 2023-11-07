Erzurum'da hafif ticari araç kamyonete çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum'da meydana gelen kazada, hafif ticari aracın meyve yüklü kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Erzurum'da hafif ticari araç kamyonete çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum-Pasinler karayolunun Hamamdere mevkisinde, Erzurum yönünden gelen Ercan Dursun idaresindeki 53 FL 262 plakalı meyve yüklü kamyonet, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan kaldırıma çarpıp devrildi.

Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen Adem Tozgül'ün kullandığı 20 AFR 40 plakalı hafif ticari araç kaza yapan kamyonete çarptı.

Kamyonette bulunan Muhammet Furkan Önal olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Derya Yılan yaralandı. Kaza yerine kısa sürede 112 sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Emniyet güçleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak bir süre yolu trafiğe kapattı ve kontrollü olarak yan taraftan verdi. Kaza sonrası kara yoluna savrulan meyveler, karayolları ekiplerince temizlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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