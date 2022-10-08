8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da meydana gelen hortum yüzünden bazı ev ve ahırların duvarları yıkıldı, çatıları uçtu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:57
Takip Et

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı
+
Aa
-

Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hortuma dönüşmesiyle Acar, Adem ve Palan sokaklardaki bazı gecekondu ve ahırların çatıları uçtu, bazı evlerin de duvarları yıkılıp hasar gördü.

Hortum yüzünden bir evin çatısının da bahçedeki ağaçta asılı kaldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hasar gören yapıların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bazı ev sahipleri de olası yağışlara karşı kendi imkanlarıyla çatılarını tamir etmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa İpek, AA muhabirine, çok şiddetli hortumun meydana geldiğini anlatarak, "Aniden rüzgar geldi ve hortum ile siyah bulut çıktı. Evin ve kömürlüğün çatıları uçtu, Çocuklara bir şey olur diye çok korktuk ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı." dedi.

Hasan Peker, yaşlı anne ve babasının kaldığı müstakil evin çatısının hortum sebebiyle uçup kullanılmayacak hale geldiğini belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Famile Akarsu, olay anında evin bahçesinde oturduğunu anlatarak, "Birden fırtına çıktı, hemen torunumu göğsüme alıp eve kaçtık, sonra baktım komşularımın evlerinin çatıları uçmuş, çatıları çevreden topladık. Komşularım zor durumda, Allah yardımcıları olsun. " diye konuştu.

Hortum anı da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
4
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
5
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
6
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Halfeti Barajı'ndaki balık varlığını artırmak için 1 milyon yavru balık bırakıldı
﻿Halfeti Barajı'ndaki balık varlığını artırmak için 1 milyon yavru balık bırakıldı
﻿Halfeti Barajı'ndaki balık varlığını artırmak için 1 milyon yavru balık bırakıldı
﻿Muhafazakar otel icradan satılık
﻿Muhafazakar otel icradan satılık
﻿Muhafazakar otel icradan satılık
﻿Uyuşturucu kaçakçısı şahıs tutuklandı
﻿Uyuşturucu kaçakçısı şahıs tutuklandı
﻿Uyuşturucu kaçakçısı şahıs tutuklandı
﻿Kuyuya düşen koyunu AFAD ekibi kurtardı  
﻿Kuyuya düşen koyunu AFAD ekibi kurtardı  
﻿Kuyuya düşen koyunu AFAD ekibi kurtardı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.