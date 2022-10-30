Erzurum'da iki çocuğun Türk bayrağına sevgisi kameraya yansıdı

Erzurum'un Şükrüpaşa semtinde anne ve babasıyla gezen iki küçük çocuk, binada asılı Türk bayrağını görünce koşarak sarıldı.
Küçük çocukların bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan bu hareketi izleyenler duygulandı.
(Kaynak: İHA)
Erzurum'un Şükrüpaşa semtinde anne ve babasıyla gezen iki küçük çocuk, binada asılı Türk bayrağını görünce koşarak sarıldı.
Küçük çocukların bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan bu hareketi izleyenler duygulandı.
(Kaynak: İHA)
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