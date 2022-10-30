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Erzurum'da iki çocuğun Türk bayrağına sevgisi kameraya yansıdı

Erzurum’da iki küçük çocuğun binada asılı olan Türk bayrağına koşarak gidip sarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocukların bayrak sevgisi izleyenleri duygulandırdı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:03
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Erzurum'da iki çocuk Türk bayrağına sarıldı. O anlar kameraya yansıdı

Erzurum'da iki çocuğun Türk bayrağına sevgisi kameraya yansıdı
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Erzurum'un Şükrüpaşa semtinde anne ve babasıyla gezen iki küçük çocuk, binada asılı Türk bayrağını görünce koşarak sarıldı.

Küçük çocukların bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan bu hareketi izleyenler duygulandı.

(Kaynak: İHA)

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