Erzurum'da İranlı şahıs üzerinde kilolarca metamfetamin yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan aramalarda İran uyruklu 48 yaşındaki A.K. isimli şahsın üzerinde 11 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ile 5 bin 845 TL ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımına, satışına ve taşınmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamada, toplumun sağlığını tehdit eden bu tür suçlara karşı etkin bir şekilde çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşlardan da bu mücadeleye destek olmalarını, şüpheli durumları en yakın emniyet birimine bildirmelerini istedi.