Erzurum'da işçileri taşıyan midibüs toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüs, kayganlaşan yolda toprak yığınına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Erzurum'un Oltu ilçesi Başbağlar köyü mevkisinde meydana geldi.

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Oltu'daki bir çuval fabrikasında çalışan işçileri taşıyan M.Ş. idaresindeki 41 ASH 335 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

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İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Doğan Özkan olay yerinde hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılardan Elif Kızıler'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzurum'da işçileri taşıyan midibüs toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

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