Erzurum’da jandarma bölgesinde, her güne bir kaza

Kaynak: İHA
Erzurum’da jandarma bölgesinde, her güne bir kaza

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Haziran ayı içinde 30 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Haziran ayı içinde 30 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Haziran ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri "ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Haziran ayı döneminde 30 yaralamalı kaza, 16 maddi hasarlı kazada 2 ölü ve 61 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 6 aylık dönemde ise 100 ölümlü-yaralamalı kaza, 67 maddi hasarlı ve bu kazalarda 4 kişi öldü, 208 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.

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