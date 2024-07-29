Erzurum'da kaçak göçmen bagajda yakalandı

Kaynak: ANKA
Erzurum'da kaçak göçmen bagajda yakalandı

Erzurum’da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda otomobilin bagajında ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sırasında düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak batı illerine götüren bir araç tespit edildi.

Polis, göçmen kaçakçılığında kullanılan otomobili Erzurum'da uygulama noktasında durdurdu. Yaplan kontrollerde aracın bagaj kısmında ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Olayın şüphelisi otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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