Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu

Erzurum’da göçmen operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmen operasyonu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Göçmen Kaçakçılığıyla Müdadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi.

Göçmen kaçakçılığı suçlarından daha suçunun men ve takibine yönelik yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum iline getirdiği belirlendi. Uluslararası Koruma Başvuru Belgesi ve Yol İzin Belgesi düzenleyerek farklı araçlar ve yöntemler kullanarak batı illerine sevk ettiklerine dair bilgi edinilmesi üzerine polisler düğmeye bastı.

Polisler 29 kaçak göçmen yakalanırken, operasyonlarda kullanılan 2 araca el konuldu. Sahte Uluslararası Koruma Başvuru Belgesi ve Yol İzin Belgesi düzenleyen toplamda 4 şüpheli şahsa Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğünü yöneten şahıslara yönelik farklı zamanlarda yapılan operasyon sonucu 3’ ü Türk, 1’ i Pakistan vatandaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. Organizatör şahıslardan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.