Erzurum'da kar yağışı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. İlçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Tepsicik köyünde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte otlakta bulunan büyükbaş hayvanlar ahırlara alındı. Ancak yem stoklarının bitme noktasına gelmesi, köy halkını endişelendirdi. Hayvanların beslenmesi için gereken yem miktarının azalmış olması, köyde yaşayan vatandaşları zorlu bir duruma soktu. Bu süreçte köylüler, birbirlerine yardımcı olarak hayvan yiyeceklerini temin etmeye çalışıyor.

Tepsicik köyü sakinleri, kar yağışının devam etmesi halinde yem sıkıntısının daha da artabileceğini belirtiyor. Köylüler, dayanışma içinde bu zorluğun üstesinden gelmeyi hedefliyor. İlçede kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.