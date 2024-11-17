Erzurum’da kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaza büründü.

Kent merkezi başta olmak üzere her tarafı beyaza bürüyen kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini daha da artmaya başladı. Erzurum genelinde yer yer 3 gün boyunca devam edecek olan kar yağışı ve soğuk hava konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar özellikle kış lastik konusunda ikazda bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşların, kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önerilirken, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bu arada Erzurum şehir merkezinde özellikle kar yağışı sonrası sokaklara ve caddelere çıkarak eğlendikleri, kar topu oynadıkları görüldü.